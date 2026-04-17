След провала на Правило 4: БФС въвежда поправка 4+1

След провала на шумно рекламираното Правило 4 - БФС въвежда поправка 4+1 за следващия сезон. Въведеният преди старта на настоящото първенство Член 20, ал. 11 от Наредбата за първенствата и турнирите задължи клубовете да ползват задължително четирима местно тренирани футболисти в мачовете. Или да се лишат от постъпленията от фонд Солидарност на УЕФА в размер на около 200 000 евро.

От вратичката се възползваха отборите, които - случайно или не - са в шампионската група на плейофа. Плюс Берое, който пък е пред изпадане.

Идеята беше тимовете да залагат на повече българи, което пък да вдигне нивото на националния отбор. Почти година по-късно подобен ефект не се забелязва.

Член 20, алинея 11

Въпреки това правилото се запазва и за следващия сезон 2026/27, гарантира днес заместник-изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов преди началото на жребия за втората фаза от първенството.

Той допълни, че решението да остане въпросното правило е гласувано от клубовете преди днешното събитие, като само два от отборите в елита не са присъствали. Регламентът на въпросния член 20, алинея 11 гласи, че всеки отбор трябва да започва в стартовия състав с четирима българи, като още един трябва да бъде на резервната скамейка. А един от въпросните петима трябва да бъде до 21 години.

Нововъведението е, че един от четиримата на терена трябва да бъде до 23 години или роден след 1 януари 2003 г. Той трябва да остава поне едно полувреме. Запазва се възможността за клубове да пренебрегват това правило, ако плащат определена сума към БФС, която ще бъде разпределяна за другите отбори.

Но дори и те трябва да имат в състава си въпросния футболист до 23 години, което означава, че при всички случаи на терена в Първа лига от сезон 2026/27 ще има минимум двама българи.