БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА 1948 с първа победа за сезона, загря за европейския реванш Гледайте тима срещу Спартак Търнава - 28 юли, 20:30 ч., пряко по bTV и на VOYO.BG

ЦСКА 1948 постигна трудна първа победа от началото на сезона. Тимът на Александър Александров спечели с 2:1 срещу гостуващия Ботев Враца в мач от втория кръг на Първа лига.

В Бистрица Флориан Кребс откри резултата за домакините в 19'. Мартин Петков изравни след малко повече от час игра, но в 78' Атанас Илиев донесе трите точки на своите.

Така ЦСКА 1948 загря за реванша със словашкия Спартак Търнава от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Първият двубой завърши с нулево равенство.

Реванша можете да проследите на 28 юли (вторник) от 20:30 ч. пряко по bTV и онлайн на платформата ни VOYO.BG. Срещата ще следим и на живо тук - на btvsport.bg.

След двубоя

"Имаме 25 равностойни футболисти. Трябваше да освежим отбора след мача в Търнава. Имаше и моменти на напрежение. Днес най-важното беше трите точки. Поздравявам отбора, че се бори до края. Трябва да продължим по същия начин", коментира Александров, който смени целия титулярен състав спрямо този през седмицата.

"Ние мислим мач за мач. Сега ще решим кои 11 да започнат. Ще видим дали всички са здрави и тогава ще вземем решение за следващия мач.", допълни той.

"Гостуваме на вицешампиона, миналата година се представиха страхотно. Изключително добър отбор са с голяма дълбочина... Проспахме първото полувреме, не влязохме добре в мача. Бяхме неуверени с топката. Донякъде доза шанс заради този рикошет, но гола си е гол. През второ полувреме видях една коренна промяна и така искам да виждам отбора и за другите мачове. Все пак срещу вицешампиона така да доминираш през цялото второ полувреме. Накрая наистина може да съжаляваме. Моето мнение, че заслужаваме минимум равен.", заяви треньорът на Ботев Враца - Тодор Симов.

Съставите

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 6. Егор Пархоменко, 70. Костадин Илиев, 15. Фурат Солтани, 23. Флориан Кребс (76 - 30. Жул Мейер), 34. Петър Витанов - К, 71. Данило Терасенко (46 - 67. Фредерик Масиел), 10. Борислав Цонев (72 - 17. Хосе Карлос Мартинес ), 77. Елиаш Франко (65 - 20. Браян Собреро), 9. Атанас Илиев

Ботев Враца: 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов - К, 6. Абдула Кичуков (46 - 24. Мартин Смоленски), 8. Антоан Стоянов (78 - 9. Даниел Генов), 12. Илия Юруков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 81. Касим Хаджи (65 - 99. Преслав Боруков), 88. Лазар Боянов, 97. Владислав Найденов