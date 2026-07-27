БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА обяви Валентин Илиев. Бойко Величков остава на нов пост! Вижте с какво ще се занимава доскорошният спортен директор

ЦСКА официално обяви очакваната рокада в ръководството си.

Още вчера, 26 юли, стана ясно, че Валентин Илиев ще бъде новият спортен директор на "червените".

Предшественикът му Бойко Величков няма да напусне клуба, а получава нов пост. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Съобщението

"ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие. Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти. Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.

Снимка: Lap.bg

С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на "червения" тим.

Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев – Любен Любенов.

ЦСКА желае успех на Валентин Илиев и на Бойко Величков в новите предизвикателства!", се казва в официалното съобщение на "червените".

Снимка: Lap.bg

Ролята на Бойко Величков

Величков бе спортен директорн на ЦСКА за 352 дни. Той пристигна на „Армията“ през август миналата година, заменяйки португалеца Пауло Нога.

В управленския му период ЦСКА направи една треньорска рокада, заменяйки Душан Керкез с Христо Янев. Този ход се оказа успешен и доведе до спечелването на Купата на България, като въпреки фенското недоволство от треньора – Величков подкрепи Янев.

Снимка: Lap.bg

Новият спортен директор – Валентин Илиев се завърна в ЦСКА преди 10 месеца, за да бъде треньор на втория отбор. След уволнението на Керкез обаче му се наложи да води и един мач на първия тим.

Снимка: Lap.bg

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