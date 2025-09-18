Величков призова Керкез да подаде оставка

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова треньорът Душан Керкез да подаде оставка след загубата с 0:1 от Арда.
Поражението е трето за "армейците" от началото на сезона и ги оставя на 12-ото място със 7 точки след 8 мача.
"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани грешки. Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", започна Великов след двубоя.
"Ще ви кажа кое не е наред от гледна точка на старши треньора. Това е много закъснелите промени, които се направиха. Много причини могат да се намерят за лошото състояние сега, в подготвителния процес и преструктурирането на отбора. Ситуацията задължава за поемане на отговорност. Казах това, което смятам, че трябва да стане"
"Първо трябва да видим реакцията на господин Керкез каква ще бъде. За мен носенето на отговорност в ЦСКА е основен фактор клубът да има манталитет, да има история и да има по-добро бъдеще"
"Отговорността е на всички. И на носещите само червената фланелка и на контролиращите това нещо. Това са неща, които будят недоумение у нашите привърженици като гледат днешното представяне. Смятам, че контролът върху това един отбор как изглежда е върху треньорското ръководство. Заради оценката си че играта не е "мъжката" искам отговорност.", коментира директорът.
