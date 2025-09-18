bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Величков призова Керкез да подаде оставка

След една победа в 8 мача от началото на сезона

Величков призова Керкез да подаде оставка
Lap.bg

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова треньорът Душан Керкез да подаде оставка след загубата с 0:1 от Арда.

Поражението е трето за "армейците" от началото на сезона и ги оставя на 12-ото място със 7 точки след 8 мача.

"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани грешки. Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", започна Великов след двубоя.

Поемане на отговорност

"Ще ви кажа кое не е наред от гледна точка на старши треньора. Това е много закъснелите промени, които се направиха. Много причини могат да се намерят за лошото състояние сега, в подготвителния процес и преструктурирането на отбора. Ситуацията задължава за поемане на отговорност. Казах това, което смятам, че трябва да стане"

Снимка: Lap.bg

"Първо трябва да видим реакцията на господин Керкез каква ще бъде. За мен носенето на отговорност в ЦСКА е основен фактор клубът да има манталитет, да има история и да има по-добро бъдеще"

"Отговорността е на всички. И на носещите само червената фланелка и на контролиращите това нещо. Това са неща, които будят недоумение у нашите привърженици като гледат днешното представяне. Смятам, че контролът върху това един отбор как изглежда е върху треньорското ръководство. Заради оценката си че играта не е "мъжката" искам отговорност.", коментира директорът.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска арда загуба издънка Душан Керкез Бойко Величков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Апоел Тел Авив прати Борислав Младенов във Виена

Апоел Тел Авив прати Борислав Младенов във Виена

Монако - потни и по гащи преди мача с Брюж (ВИДЕО)

Монако - потни и по гащи преди мача с Брюж (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

Последни новини

ЦСКА с нова издънка, Арда съвсем разклати стола на Керкез

ЦСКА с нова издънка, Арда съвсем разклати стола на Керкез
Веласкес е категоричен: Няма еуфория за Лудогорец (ВИДЕО)

Веласкес е категоричен: Няма еуфория за Лудогорец (ВИДЕО)
Апоел Тел Авив прати Борислав Младенов във Виена

Апоел Тел Авив прати Борислав Младенов във Виена

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV