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Публикувано в  

Надежда Кожухарова

Чистка в ЦСКА! Вальо Илиев е новият шеф!

Бойко Величков и Методи Томанов са аут

Чистка в ЦСКА! Вальо Илиев е новият шеф!
 Снимка: БГНЕС

Валентин Илиев е новият спортен директор на ЦСКА, научи bTV. Той сменя на поста Бойко Величков. До момента Илиев водеше втория състав на "червените", като в първия титуляр е синът му Теодор Иванов.

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С екипа на ЦСКА Илиев има титла и купа, както и един грандиозен гол на "Анфийлд" срещу Ливърпул.

Снимка: Lap.bg

След края на кариерата си дълго време работи в ЦСКА 1948, като бе наставник и на варненския Спартак.

Новият главен скаут е Станислав Манолев, който ще заеме мястото на Методи Томанов, информира по-рано "24 часа". И той е бивш играч на "червените" с има 65 мача и 5 гола.

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Величков ще се раздели със столичния гранд след малко повече от 11 месеца работа. През август миналата година той наследи на позицията португалеца Пауло Нога след доста тежки седмици за "армейците“.

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