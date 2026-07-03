ЦСКА се похвали с нов от Ботев Враца

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ЦСКА се похвали с трети нов в състава си!

"Червените" обявиха, че са привлекли Тамиму Уору от Ботев Враца.

Той е трето попълнение за тима през летния трансферен прозорец.

Национал

Уору е национал на Бенин.

Той е десен краен защитник и засега ще акостира в ЦСКА под наем от Ботев Враца.

Тамиму Уору е роден на 3 май 2003 г. в Бенин. Кариерата му преминава през елитната дивизия на Обединените арабски емирства, където защитава цветовете на Хата Клуб, а преди това играе за ФК Гагра в Грузия.

Бранителят е бил част от различните юношески и младежки национални селекции на Бенин, а през 2023 г. дебютира за представителния тим на своята родина. До момента има 16 мача с националната фланелка.

През февруари 2026 г. Тамиму Уору преминава в Ботев Враца, където изиграва 7 двубоя и отбелязва 1 попадение.

Новите

Преди да вземат Уору, от ЦСКА представиха двама нови - двукратния шампион на Италия с Интер Стефано Сенси, както и Жоел Цварц от Локомотив Пловдив. Първото голямо предизвикателство пред нодителя на Купата на България е мачът с Дери Сити от първия кръг на квалификациите за Лига Европа. "Червените" посрещат съперника на 9 юли, а реваншът е седмица по-късно.