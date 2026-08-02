БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА за малко да се удави в Дунав. Красиви голове при обрата! Обрат за "червените" срещу новака в елита Снимка: Lap.bg

ЦСКА и завърналия се във футболния елит на България Дунав Русе сътвориха интересен мач от третия кръг на Първа лига.

Краен победител от него са "червените", като домакините успяха да регистрират обрат за 2:1, при това пред погледа на легендата на клуба Христо Стоичков.

Така ЦСКА вече е с две победи и равенство в първенството, докато "Драконите" още са в очакване на първи точки в най-високото ниво на българския футбол.

Първи гол от 37 години

Мачът започна изненадващо с гол на Дунав!

Снимка: Lap.bg

Радослав Апостолов откри резултата с шут от 25 метра, който матира вратаря на "червените" Фьодор Лапоухов.

Това бе първи гол за Дунав в гостуване на ЦСКА от 1989 г. насам!

Обратът

Очаквано попадението само ядоса домакините.

Още в 17-ата минута Цварц изравни след акция на Брахими.

Снимка: Lap.bg

Вторият гол дойде в 79-ата минута. Факундо Родригес бе точен след мощен шут с левия крак.

Класирането

Така ЦСКА е на четвърто място в класирането с две победи и едно равенство.

Снимка: Lap.bg

"Червените" са в трескава подготовка за първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. В четвъртък, 6 август, ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив.

Дунав е последен в шампионата у нас.