ЦСКА за малко да се удави в Дунав. Красиви голове при обрата!

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Обрат за "червените" срещу новака в елита
ЦСКА и завърналия се във футболния елит на България Дунав Русе сътвориха интересен мач от третия кръг на Първа лига.
Краен победител от него са "червените", като домакините успяха да регистрират обрат за 2:1, при това пред погледа на легендата на клуба Христо Стоичков.
Така ЦСКА вече е с две победи и равенство в първенството, докато "Драконите" още са в очакване на първи точки в най-високото ниво на българския футбол.
Мачът започна изненадващо с гол на Дунав!
Радослав Апостолов откри резултата с шут от 25 метра, който матира вратаря на "червените" Фьодор Лапоухов.
Това бе първи гол за Дунав в гостуване на ЦСКА от 1989 г. насам!
Очаквано попадението само ядоса домакините.
Още в 17-ата минута Цварц изравни след акция на Брахими.
Вторият гол дойде в 79-ата минута. Факундо Родригес бе точен след мощен шут с левия крак.
Така ЦСКА е на четвърто място в класирането с две победи и едно равенство.
"Червените" са в трескава подготовка за първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. В четвъртък, 6 август, ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив.
Дунав е последен в шампионата у нас.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google