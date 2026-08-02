КАТЕГОРИИ

  • На живо
БГ Футбол

Публикувано в  

bTV Спорт екип

ЦСКА за малко да се удави в Дунав. Красиви голове при обрата!

Обрат за "червените" срещу новака в елита

ЦСКА за малко да се удави в Дунав. Красиви голове при обрата!
 Снимка: Lap.bg

ЦСКА и завърналия се във футболния елит на България Дунав Русе сътвориха интересен мач от третия кръг на Първа лига.

Краен победител от него са "червените", като домакините успяха да регистрират обрат за 2:1, при това пред погледа на легендата на клуба Христо Стоичков.

Така ЦСКА вече е с две победи и равенство в първенството, докато "Драконите" още са в очакване на първи точки в най-високото ниво на българския футбол.

Първи гол от 37 години

Мачът започна изненадващо с гол на Дунав!

Снимка: Lap.bg

Радослав Апостолов откри резултата с шут от 25 метра, който матира вратаря на "червените" Фьодор Лапоухов.

Това бе първи гол за Дунав в гостуване на ЦСКА от 1989 г. насам!

Обратът

Очаквано попадението само ядоса домакините.

Още в 17-ата минута Цварц изравни след акция на Брахими.

Снимка: Lap.bg

Вторият гол дойде в 79-ата минута. Факундо Родригес бе точен след мощен шут с левия крак.

Класирането

Така ЦСКА е на четвърто място в класирането с две победи и едно равенство.

Снимка: Lap.bg

"Червените" са в трескава подготовка за първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. В четвъртък, 6 август, ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив.

Дунав е последен в шампионата у нас.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
футбол цска лига европа макаби тел авив класиране дунав русе родригес първа лига трети кръг брахими радослав апостолов Фьодор Лапоухов

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата