Синеок бял дракон: Феновете на Дунав Русе впечатлиха с хореография (СНИМКИ)

Лидерът във Втора лига се радва на отдадена агитка

Дунав Русе е тимът, който има най-големи шансове да скочи директно от Втора лига в елита, а с него сред най-добрите футболни тимове у нас ще се завърнат и сърцатите фенове. 

Привържениците на "Драконите" напомниха за потенциала си по време на мача срещу Севлиево от последния кръг на втория ешалон преди седмица. 

Тогава те разпънаха един от най-атрактивните транспаранти за сезона у нас! 

Синеок бял дракон

Дунав Русе гордо носи своя прякор "Драконите" и от фракцията Ultra Dunav се възползваха от това. 

Привържениците издигнаха транспарант със... синеок бял дракон. Това е карта от аниме сериала "Ю-Ги-О!" и се счита за една от най-силните.

"Моя гордост, моя душа, мой синеок бял дракон", пишеше до изображението.

"Драконът, кръстен Дунав Русе, мачка и гази наред всеки един опонент, изправил се срещу него!", пишеше на самата "карта".

Хореографията, придружена с много факли и димки, впечатли агитките у нас, а и по света! 

На първо място

В мача в събота, Дунав Русе победи с 2:0 и в момента е лидер във втория ешелон на родния футбол с 65 точки. 

Преследвачът е Янтра Габрово, който има 57 точки 3 кръга преди края. 

Снимка: Facebook

Първият във Втора лига получава право директно да играе в елита от следващия сезон, а вторият се изправя в бараж срещу един от по-долно класираните тимове от Първа лига. 

Дунав Русе игра за последно в елита през сезон 2019/2020. Най-доброто класиране на русенци е четвъртото място у нас в два сезона - 1974/1975 и 2016/2017.

 

