БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА със забрана за билети преди битката с Макаби Тел Авив Причината е дисциплинарно производство на УЕФА Снимка: БГНЕС

ЦСКА получи забрана за продажба на билети за първия мач срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това съобщиха официално от клуба, след като получиха разпореждане от УЕФА.

Двубоят е насрочен за 6 август в Батуми, но засега феновете няма как да се сдобият с пропуски.

Дисциплинарно производство

От "Българска армия" уточняват, че става дума за временна мярка, наложена от европейската футболна централа.

Причината е образувано дисциплинарно производство след срещите от втория квалификационен кръг на Лига Европа. До приключването му и ЦСКА, и Макаби Тел Авив са получили указание да не започват продажба на билети за своите фенове.

На този етап не се съобщава какво точно е предметът на разследването.

Решението идва в понеделник

Очаква се УЕФА да се произнесе по случая в понеделник. Веднага след това ЦСКА ще обяви кога ще стартира продажбата на билетите и каква ще бъде организацията за домакинството срещу израелския тим.

Така привържениците на "армейците" ще трябва да изчакат още няколко дни, преди да разберат кога ще могат да си осигурят място на трибуните за един от най-важните европейски мачове на отбора през сезона.

Заради пиротехника

По-рано стана ясно, че Макаби Тел Авив е изправен пред сериозно наказание от УЕФА, което може да остави отбора без публика зсрещу ЦСКА. Причината е използване на пиротехника от феновете в реванша срещу Шериф Тираспол.

Европейската централа е наредила на израелския клуб незабавно да спре продажбата на билети до приключване на производството.