БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Илиан Илиев-младши се ожени! Първият танц с Катерина ще ви скрие шапката (ВИДЕО) Младото семейство празнува на брега на морето

Футболистите използват последните дни за почивка преди да се присъединят към клубовете си и да започнат подоготовка за новия сезон, но не и Илиан Илиев - младши.

В последните дни на лятната ваканция бившият играч на носителя на Купата на България ЦСКА и син на треньора на Черно море, носещ същото име, реши да стане семеен мъж.

Футболистът каза заветното "Да!" на своята дългогодишна половика Катерина, която също не е далеч от спорта и е бивша гимнастичка.

На морския бряг

Двойката покани семействата, роднините и близките си приятели на красива церемония на морския бряг.

На младото семейства кумува друг футболист - халфът на Черно море Васил Панайотов.

Снимка: Instagram

Сред гостите бяха футболисти, както на ЦСКА, така и на "моряците".

Танци

Впечатляващ момент от церемонията беше първият танц на младоженците.

Двамата се бяха постарали с ефектна хореография, която предизвика много аплодисменти.

В момента Илиев-младши е без отбор, след като пътищата им с ЦСКА се разделиха.