Играч с изтичащ договор обяви раздяла с ЦСКА

Илиан Илиев-младши се разделя с ЦСКА. Офанзивният халф, чийто договор с "армейците" изтича и няма да бъде подновен, се сбогува с "червените" в социалните мрежи.

Той отбеляза 5 гола и записа 4 асистенции в 60 мача за столичния гранд.

Синът на треньора на Черно море доскоро беше неизменната част от националния тим, но не попадна в списъка на селекционера Александър Димитров именно защото играе рядко за ЦСКА в пролетния дял от сезона.

Сбогуването на Илиев-младши

"Благодарен съм, че имах възможността да бъда част от този велик клуб и да нося червената фланелка.

Имаше трудни моменти и разочарования, но хубавите са много повече. Спечелената купа е нещо, което винаги ще ни свързва и ще остане специален спомен за мен.

Благодаря на съотборниците, които с времето станаха не просто колеги, а приятели. Благодаря и на всички хора в клуба, които бяха част от този път.

Благодаря на феновете за подкрепата и любовта през цялото време. Именно вие правите този клуб толкова специален и винаги съм усещал силата ви зад отбора.

Пожелавам много успехи занапред.

Благодаря и само ЦСКА!".