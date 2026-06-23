БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Израелец поема Лудогорец, Емил Велев разкри заплатата му Барак Ицхаки e сред най-перспективните треньори в родината си

Израелец е фаворит за нов треньор на Лудогорец. Според местното издание Sport5 съвсем близо до поста е Барак Ицхаки.

41-годишният специалист наскоро напусна Бейтар Йерусалим, където прекара повече от две години. И ако приеме офертата, Лудогорец ще бъде едва вторият клуб в треньорската му кариера.

От Разград му предлагат заплата между 700 000 и 800 000 евро на сезон. Любопитното е, че като източник на тази информация е цитиран Емил Велев-Кокала.

Солидни връзки

Бившият футболист и треньор на Левски има солидни връзки в израелския футбол. Велев е носил екипите на Апоел Рамат Ган, Макаби Ашдд, Макаби Яфо, Макаби ирони Ашдод, Апоел Бат Ям и Апоел Беер Шева.

Ицхаки е бивш израелски национал. Роден е през 1984 г. в Ашкелон.

Като футболист се изявява основно като втори нападател и оставя сериозна следа в местния футбол с екипите на Бейтар Йерусалим и Макаби Тел Авив.

Кариера

Сред най-големите му успехи са титлите с Бейтар и с Макаби Тел Авив. През сезон 2008/09 става голмайстор на израелското първенство. Зад граница носи екипите на белгийския Генк и кипърския Анортозис.

След отказването си от футбола Ицхаки остава в Макаби Тел Авив, където заема различни ръководни и спортно-технически постове. Натрупва ценен опит в управлението на клуб от най-високо ниво и постепенно се насочва към треньорската професия.

През февруари 2024 г. поема Бейтар Йерусалим и за кратко време превръща клуба в един от факторите в израелския футбол. Под негово ръководство тимът достига финал за Купата на лигата, а в първите си 37 мача като треньор Ицхаки записва 26 победи.

Лудогорец има договор с Пер-Матиас Хегмо, но със сигурност ще се раздели с норвежкия специалист. Тимът загуби титлата у нас за първи път от 14 години.