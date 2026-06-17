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Лудогорец срещу Андриан Краев в Лига на конференциите

ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

Лудогорец срещу Андриан Краев в Лига на конференциите
 Снимка: Lap.bg

Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите.

"Орлите" започват европейското си участие директно от тази фаза и ще бъдат гости в първия мач.

За Апоел това е завръщане в европейските клубни турнири след 12-годишна пауза, а в тима играе българският национал Андриан Краев. През миналия сезон Апоел завърши на четвърто място в първенството на Израел. Мачовете от втория квалификационен кръг ще се играят на 23 и 30 юли.

ЦСКА 1948 ще има за съперник тима на Спартак Търнава от Словакия във втория квалификационен кръг на третия по сила турнир на континента. Отборът от Бистрица беше непоставен при жребия. Той ще гостува в първата среща на 23 юли и ще бъдат домакини на реванша на 30 юли.

Това ще бъде трето участие на българския отбор в квалификациите на третия по сила европейски клубен турнир.

Драма с дузпи прати Лудогорец в Европа
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