Драма с дузпи прати Лудогорец в Европа

В герой срещу Локо Пловдив се превърна вратарят Хендрик Бонман

Лудогорец се промъкна в евротурнирите! "Орлите" се класираха за Лигата на конференциите, след като победиха Локомотив Пловдив с дузпи.

В Разград двата тима направиха 0:0 в редовното време и продълженията. В герой за домакините се превърна вратарят Хендрик Бонман, който спаси 3 дузпи за крайното 3:1.

За "зелените" точни бяха Иван Йорданов, Ерик Маркус и Руан Секо, а пропуск направи единствено Квадво Дуа. За "железничарите" обаче реализира само Андрей Киндриш.

Така Локомотив загуби в баража по същия начин, по който отстъпи на ЦСКА във финала за Купата на България.

Съставите

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 27. Винисиус Ногейра, 3. Антон Недялков (К), 15. Едвин Куртулуш (106' - 55. Идан Нахмиас), 17. Сон, 23. Дерой Дуарте (98' - 7. Алберто Салидо), 18. Ивайло Чочев (86' - 26. Филип Калоч), 37. Бърнард Текпетей (73' - 82. Иван Йорданов), 14. Петър Станич (98' - 12. Руан Круз), 77. Ерик Маркуш, 29. Ерик Биле (63' - 9. Квадво Дуа)

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлйевич (120+1' - 40. Петър Зовко), 5. Тодор Павлов, 13. Лукас Риян, 44. Калоян Костов, 4. Андрей Киндриш, 3. Миха Търдан, 12. Ефе Али, 7. Севи Идриз, 39. Парвиз Умарбаев (К) (73' - 29. Георги Чорбаджийски), 94. Каталин Иту (73' - 99. Жулиен Лами), 77. Йоел Цварц

европа локомотив пловдив лудогорец евротурнири дузпи бараж Хендрик Бонман

