БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Как бихме Германия на световното: Разказва Христо Стоичков! Обещание към дъщерята на Камата е в основата на един от най-паметните мачове на националния отбор по футбол Снимка: Lap.bg

Преди 32 години българският национален отбор по футбол не гледаше световното първенство по футбол по телевизията, а участваше, при това паметно!

На 10 юли "лъвовете" сътвориха истински подвиг, побеждавайки на четвъртфинал хегемона Германия - световен шампион от първенството в Италия преди 4 години.

Отборът ни го стори с 2:1 - голове на Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германците бъдещият национален селекционер на България Лотар Матеус се разписа от дузпа.

Обещанието

Точно на днешния ден, на годишнината от паметния успех, който бе част от ненадминатото до момента Лудо американско лято за родния футбол, Христо Стоичков разкри мотивацията си за двубоя.

В страницата си в социалните мрежи той разказа, че успехът е бил подплатен с... обещание към дъщеря му Мика.

"На 10 юли се събудих и веднага посегнах към телефона! Звъннах на моята малка Михаела, за да ѝ честитя рождения ден! Обещах ѝ, че ще победим Германия!

Обещах ѝ да гледа как се радвам с момчетата на телевизора! Мразя да не изпълнявам обещания и само в крайни случаи не съм го правил!

10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник! Честит рожден ден, Мика! Честита годишнина от 2:1 над Германия, българи!", разкрива Камата.

Семейството

Стоичков никога не пропуска важни семейни поводи, за които да поздрави жените в живота си.

Мика е по-голямата дъщеря на Камата от брака му с Мариана. Тя е майка и на първата внучна на Камата - Миа.

Снимка: Lap.bg

От малката си дъщеря Христина Стоичков има внук, който носи неговото име.

А красиво съобщение за рождения ден на Мика написа и половинката ѝ Мартин:

"Честит рожден ден на жената, която владее магията да създава уют, топлина и щастие! Прекрасна съпруга и невероятна майка! Ти си всичко за нашето семейство. Благодаря ти за грижата, за споделените моменти и за комфорта на нашия общ свят. Бъди здрава и все така сияйна! Обичам те!"