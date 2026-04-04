Любовта си личи! Вижте как Стоичков честити рождения ден на съпругата си!

Прекрасната Мариана е опора на Камата от 38 години!

Важен ден в семейството на Христо Стоичков!

Днес, 4 април, своя рожден ден празнува съпругата на носителя на "Златната топка" за 1994 г. - Мариана

Легендата на българския, а и на световния футбол, спази традицията и се обърна към нея в социалните мрежи! Познаваме Камата с тежкия му нрав на терена, но именно любимата жена успя да изкара от него красиви признания

Честит рожден ден!

"Честит рожден ден, любов моя Мариана!

Ти не cu просто жена - ти си вдъхновение, сила и класа в най-чистата им форма.

До теб всичко има смисъл, а светът е по-красив, по-ярък и по-истински. Обожавам те!", пише Стоичков до снимка на двамата. 

Семейството

Стоичков и Мариана сключват брак през 1988 г. Двамата имат две дъщери - Христина и Михаела. 

През 2016 г. се роди първата им внучка - Миа, която е дъщеря на Мика. От година те са дядо и баба и на внук, който очаквано носи името Христо и е от другата им дъщеря Христина.

Мариана предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите, но Стоичков никога не забравя да спомене огромната роля, която тя има в живота му! И да я поздрави за всеки възможен повод, използвайки категоричното "Обожавам те!"

Най - важното

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)
Григор Димитров загуби с

Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" след шоу в Ним (ВИДЕО)
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)
Професора, който ще преподава на ELITBET Max Fight (ВИДЕО)

Професора, който ще преподава на ELITBET Max Fight (ВИДЕО)

Последни новини

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)
Малена Замфирова първо пред bTV: През юни трябва да се кача на мотор! (ВИДЕО)

Малена Замфирова първо пред bTV: През юни трябва да се кача на мотор! (ВИДЕО)
Професора, който ще преподава на ELITBET Max Fight (ВИДЕО)

Професора, който ще преподава на ELITBET Max Fight (ВИДЕО)
Везенков изведе Олимпиакос до неочаквано труден успех (ВИДЕО)

Везенков изведе Олимпиакос до неочаквано труден успех (ВИДЕО)
