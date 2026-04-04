Любовта си личи! Вижте как Стоичков честити рождения ден на съпругата си!

Важен ден в семейството на Христо Стоичков!

Днес, 4 април, своя рожден ден празнува съпругата на носителя на "Златната топка" за 1994 г. - Мариана!

Легендата на българския, а и на световния футбол, спази традицията и се обърна към нея в социалните мрежи! Познаваме Камата с тежкия му нрав на терена, но именно любимата жена успя да изкара от него красиви признания.

Честит рожден ден!

"Честит рожден ден, любов моя Мариана!

Ти не cu просто жена - ти си вдъхновение, сила и класа в най-чистата им форма.

До теб всичко има смисъл, а светът е по-красив, по-ярък и по-истински. Обожавам те!", пише Стоичков до снимка на двамата.

View this post on Instagram A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial)

Семейството

Стоичков и Мариана сключват брак през 1988 г. Двамата имат две дъщери - Христина и Михаела.

През 2016 г. се роди първата им внучка - Миа, която е дъщеря на Мика. От година те са дядо и баба и на внук, който очаквано носи името Христо и е от другата им дъщеря Христина.

Мариана предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите, но Стоичков никога не забравя да спомене огромната роля, която тя има в живота му! И да я поздрави за всеки възможен повод, използвайки категоричното "Обожавам те!"