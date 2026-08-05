Кание Уест прати Левски в пустинята: 40-градусова жега очаква българския шампион в Туркестан

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Екзотично изпитание за "сините"
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Казахстанският тим ще посрещне българския първенец на стадиона на втородивизионния Туран – „Туркестан Арена“. Причината за тази промяна е, че на стадиона на Кайрат, който споделя съоръжението с националния отбор, световноизвестният Кание Уест ще изнесе концерт.
Новата локация се намира на 800 километра от Алмати и е в непосредствена близост до една от най-големите пустини в Азия – Къзълкум. Единствено река Сърдаря разделя Туркестан от пустошта, което се превръща в ключов фактор за негативното влияние на климата. Очаква се температурата на въздуха във вечерните часове да достигне около 40 градуса.
Вероятно не повече от 800 привърженици на тима от Алмати да пътуват до Туркестан за двубоя, който ще се играе на 11 август. За транспортирането им ще бъдат осигурени 20 автобуса.
* Стадионът е един от най-модерните в страната. Строежът му завършва през 2020 г., когато получава и лиценз от УЕФА за провеждане на мачове от квалификационните кръгове на европейските турнири. Три години по-късно обаче се налага отново да бъде затворен заради подобрения по инфраструктурата. Днес стойността му достига 39 милиона долара.
* Туркестан е родният град на известния боксьор Бекзат Саттарханов, който губи живота си едва на 20-годишна възраст в автомобилна катастрофа. Той е носител на златен медал от Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., като на финала побеждава Рикардо Хуарес.
* Първите селища на територията на днешен Туркестан датират отпреди две хилядолетия, когато градът носи името Ясъ. Дълго време там се намират медресета, в които хората изучават богословие, философия и други науки, което превръща мястото в духовен и културен център.
* Туркестан носи прозвището „втората Мека“, тъй като повече от сто светци и видни за времето си личности са погребани там. По време на Казахското ханство градът е бил столица и дом на хановете, които са управлявали региона.
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