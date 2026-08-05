БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньорът на Кайрат: Обидно е да ти вкарат след рикошет, публиката не ни повлия Трябва да сме по-агресивни в реванша, коментира Рафаел Уразбихтан Снимка: Lap.bg

"Обидно е да ти вкарат гол в последните минути на мача, още повече, че той падна след рикошет. Но каква да правим? Има и ответен мач. Ще се постараем да играем по-качествено у дома. Ще се борим за положителен резултат", бе първият коментар на треньора на Кайрат Алмати Рафаел Уразбихтан, цитиран от sportrs.kz.

Неговият отбор загуби от Левски с 0:1 в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реваншът е следващия вторник от 19:00 ч.

"Не мисля, че атмосферата на стадиона ни повлия. Искам да отбележа, че това бе прекрасна атмосфера, привържениците подкрепяха отбора си яростно, впечатляващи бяха. Но и за нас бе мотивация да играем при такава атмосфера. Надяваме се, че в Алмати, ой в Туркестан (б. а. - смее се) феновете ще дойдат да ни подкрепят", каза още той, цитиран от БТА.

Снимка: Lap.bg

"Като игра, особено през първото полувреме, всичко, което бяхме планирали, работеше. Съперникът държеше топката, но те не можеха да намерят пролуки, лишихме от пространства бързите им нападатели. През втората част футболистите ни малко отпаднаха, защото е изморително да се защитаваш цял мач. Може би затова не задържахме резултата", смята той.

"Прекрасно разбирахме, че противникът ще доминира играта пред своите фенове. Но трябваше да сме по-смели с топката. Бяхме построение добре, но бързо губехме топката. Нужно бе да задържим повече топката, за да променим ритъма на мача", сигурен е треньорът.

"Не мога да кажа още нищо за втория мач, защото трябва да се приберем, да анализираме този мач. Трябва да сме по-агресивни в атака. Дали съперникът ще играе така? Нека играе, но ние трябва да движим по-добре топката. Имаше моменти, в които можеше да създадем опасности, но за съжаление губехме топката", каза още Уразбихтан.