БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кошмарен жребий за ЦСКА Карабах или Вестри за "червените" при успех над Дери Сити Снимка: БГНЕС

ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Карабах (Азер) – Вестри (Исл), ако елиминира Дери Сити в Лига Европа!

Това определи жребия за втория квалификационен кръг в Лига Европа, в който “червените” влязоха като непоставени.

Мачовете от втория квалификационен кръг на Лига Европа по програма ще се изиграят на 23 и 30 юли, като в първия мач ЦСКА ще бъде гост в Азербайджан или Исландия, а реваншът седмица по-късно ще е на българска земя.

Карабах е отявлен фаворит в двойката срещу Вестри, като тимът от Азербайджан е познат в България, след като през 2024 г. игра срещу Лудогорец в квалификациите на Шампионска лига и елиминира "орлите" с общ резултат 8:4.