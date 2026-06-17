Кошмарен жребий за ЦСКА

ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Карабах (Азер) – Вестри (Исл), ако елиминира Дери Сити в Лига Европа!
Това определи жребия за втория квалификационен кръг в Лига Европа, в който “червените” влязоха като непоставени.
Мачовете от втория квалификационен кръг на Лига Европа по програма ще се изиграят на 23 и 30 юли, като в първия мач ЦСКА ще бъде гост в Азербайджан или Исландия, а реваншът седмица по-късно ще е на българска земя.
Карабах е отявлен фаворит в двойката срещу Вестри, като тимът от Азербайджан е познат в България, след като през 2024 г. игра срещу Лудогорец в квалификациите на Шампионска лига и елиминира "орлите" с общ резултат 8:4.