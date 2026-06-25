БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски и ЦСКА обединяват сили за семействата на двете загинали деца от Славия Благотворителният мач е в края на юли

Обединени в скръбта двата родни футболни гранда Левски и ЦСКА протягат ръка към Славия.

Ден, след като клубът загуби двама от своите млади футболисти, които починаха при тежка катастрофа на магистрала "Тракия", "белите" от квартал "Овча Купел" обявиха благотворителна среща.

Мачът ще се проведе на 22 юли от 18:30 часа на стадион "Александър Шаламанов" в София. Форматът предвижда вторият отбор на Славия да изиграе по едно полувреме срещу дубъла на Левски и срещу третия състав на ЦСКА, които участват в Югозападната Трета лига.

Билетите за мача ще са на символични цени, като всички събрани средства ще отидат за подпомагане на пострадалите и семействата на трагично загиналите.

Трагедията

Двете деца, родени през 2017 г., са пътували за турнир в Албена заедно с родители, треньора Иван Терзийски и неговата съпруга.

На 290-ия километър в посока Бургас камион преминава през мантинелата в насрещното и блъска автомобила. При катастрофата загиват двете деца и бащата на едно от тях. Треньорът и съпругата му бяха приети в болницата в Ямбол. Състоянието на 49-годишната жена е тежко.

От клуба вече преустановиха тренировъчен процес в школата, а президентът на Славия Венцеслав Стефанов обяви едномесечен траур.

Мъжкият тим пък отмени първата си контрола от лятната подготовка. Днес, 25 юни, Славия трябваше да играе с Рилски спортист.

Съпричастност

Още вчера, часове след трагедията, голяма част от футболните клубове изразиха своите съболезнования към Славия и семействата на загиналите деца.

"ПФК Левски изказва своите най-искрени съболезнования на близките на загиналите млади футболисти на "Славия" при тежката катастрофа днес. Едното дете е внук на доскорошния член на УС на клуба Борислав Георгиев.

Пожелаваме кураж и възстановяване на останалите участници в катастрофата, които се борят за живота си.

Няма как дори да си представим колко е тежко на близките на тези чисти души, които загубиха живота си толкова рано.

Сбогом, малки ангели.", написаха от Левски.

"Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия.

Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи!

Поклон пред светлата им памет!", пишат от ЦСКА.

"Лудогорец скърби със Славия след ужасната трагедия

ПФК Лудогорец изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си в тежка катастрофа по пътя за курорта Албена, където е трябвало да участват във футболен турнир.

В този изключително тежък момент скърбим заедно със Славия и споделяме болката от тази огромна загуба.

Молим се за бързото възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които също пострадаха при инцидента.

Светла памет на децата!", пишат от Лудогорец.

"ЦСКА изказва своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при трагичния пътен инцидент край Ямбол.

Скърбим заедно с всички в ПФК Славия и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент.

Почивайте в мир", е посланието на ЦСКА 1948.

"Днес се случи една голяма трагедия, която ще остави отпечатък върху цялата футболна общественост. Две дечица от школата на Славия загубиха живота си на магистрала "Тракия", а техният треньор е в тежко състояние и се бори за живота си.

ФК Локомотив София и академията на клуба изразяват искрени съболезнования към близките на пострадалите и към всички, свързани с ПФК Славия.

Заедно ще се молим за възстановяването на треньора Иван Терзийски и се покланяме пред паметта на двете малки момчета. Сила и кураж за техните семейства! Поклон!", написаха от Локомотив София.

Съименниците им от Пловдив също излязоха с позиция: "В този тежък момент всички в ПФК Локомотив Пловдив сме съпричастни със скръбта на семействата, съотборниците, треньорите, приятелите и цялото семейство на Славия.

Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, пострадали при инцидента."

"Почивайте в мир, "бели" ангелчета!", пишат от Арда.

"В този дълбоко тежък момент сме съпричастни към болката на семействата, близките, съотборниците и цялата „бяла“ общност. Скърбим заедно със Славия и споделяме мъката от тази огромна загуба.", е посланието на Черно море.

"В такива моменти съперничеството няма значение. Остава само болката от една непоправима загуба и мисълта за децата, чиито мечти бяха прекъснати твърде рано.



Изказваме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите, на техните съотборници, треньори и на цялата общност на Славия.", обобщават от Ботев Враца.