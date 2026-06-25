БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Венци Стефанов за трагедията с двете загинали деца: Утре могат да бъдат децата на всеки един от нас Президентът на Славия обяви едномесечен траур в школата.

Траур, а не футбол очаква Славия след огромната трагедия на магистрала "Тракия", при която загинаха две от момчетата от школата и бащата на едно от тях.

Вчера, 24 юни, камион премина през мантинелата и блъсна челно автомобила, в който пътуваха децата, родителите им, треньорът Иван Терзийски и съпругата му. Те са отивали на турнир в Албена, но след трагедията президентът на Славия Венцеслав Стефанов обяви едномесечен траур в школата.

В емоционално включване в "Тази сутрин" той обяви, че мъжкият тим ще играе с черно и ще отмени първата си контрола.

Като вафли

"Този тир няма и грам спирачен път. Той директно се забива в колата. Спирачният му път започва, след като пресича мантинелите. А той ги пресича като вафли. Къде е отговорността на тези хора? Две ангелчета отидоха на небето, а жертвите по пътищата стават все повече и повече“, заяви Стефанов.

Снимка: Lap.bg

"Трима души загинаха заради безхаберието на хора. Този тир не се е движил с нормална скорост. Не може в третото платно да се движат тирове. Каквато и отговорност да понесат фирмата и водачът на тира, никой няма да върне тези деца", добави той.

Траур

„Славия“ няма да участва в този турнир. Ние обявяваме едномесечен траур. Но пак ви казвам – това с нищо не помага на семействата. Това по никакъв начин няма да промени безотговорността на тези хора, които се движат по шосетата", категоричен е Стефанов.

След трагедията вчера редица футболни противници на "белите" от столичния квартал "Овча купел" изказаха съболезнования.

„Не знам как ще застана пред тези деца. Не знам как ще стане. Ще ми бъде много тежко, но трябва да се направи нещо. Обявихме, че шефът на школата смята да направи един благотворителен мач. Ще разговаряме с децата. Много е тежко. Това са неща, които сполетяват изневиделица“, каза още Стефанов.