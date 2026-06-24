БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Траур във футбола ни: Загиналите на "Тракия" деца са от школата на Славия Те пътували за участие на турнир в Албена, треньорът им е в болница в тежко състояние

Загиналите две деца в ужасяващата катастрофа на магистрала "Тракия" са от футболната академия на Славия. Президентът на клуба Венцеслав Стефанов обяви едномесечен траур.

Фаталният инцидент възникна на територията на област Ямбол. Камион, който пука гума, блъска лек автомобил, в който пътуват петима души – две деца и трима възрастни. На място загиват двете момченца на около 9 години.

Шофьорът, който е баща на едно от децата, е загинал на място. В ямболската болница са хоспитализирани двама души – мъж на 46 години и жена на 49 години.

Две златни деца

Стефанов съобщи, че децата са пътували към Албена за участие в турнир. "Почернени сме! Загубихме две златни деца", каза той пред БЛИЦ.

Загиналите момчета са набор 2017 г. Няколко автомобила с таланти на Славия и родителите им са пътували към Албена.

"Петима човека са били в колата, пометена от тира. Треньорът Иван Терзийски и жена му са в много тежко състояние в болницата в Ямбол."

Спукана гума

Инцидентът е станал около 13:00 часа на 290-ия километър в района на Ямбол. По първоначални данни спукана гума е довела до загуба на контрол над тира, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лекия автомобил.

bTV поднася искрени съболезнования на семейството и близките на загиналите!