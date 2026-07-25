БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски обърна Локомотив София в "Надежда" Втора поредна шампионатна победа за "сините", феновете с жест към Любо Пенев Снимка: Lap.bg

Левски победи Локомотив София с 2:1 след обрат в столичното дерби от втория кръг на родния футболен шампионат.

В кв. "Надежда" Спас Делев откри резултата в 63', но фаворитът взе своето с попадения на Рейналдо в 77' и Сержиньо в 82'.

Тази вечер системата за видеоповторения (VAR) имаше две ключови намеси - гол на Ерол Дост от Локомотив беше отменен в 11' заради игра с ръка, а в 69' не беше зачетено попадение на Рейналдо, тъй като Гашпер Търдин беше в засада.

Снимка: Lap.bg

Двубоят тази вечер ще се запомни и с жеста на "сините" фенове към треньора на Локомотив - Любослав Пенев, въпреки че той е легенда на ЦСКА.

Привържениците от Сектор "Б" издигнаха транспарант с надпис "Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка". Посланието е насочено към тежката борба с коварното заболяване, която Пенев води в последните месеци. Той остана силно развълнуван от подкрепата на противниковата агитка и отвърна с аплодисменти.

Снимка: Lap.bg

Успехът е втори пореден за Левски от началото на сезона. С него тимът на Хулио Веласкес загря за предстоящия реванш с Университатя Крайова в Румъния във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" имат аванс от 1:0 след двубоя на "Герена" през седмицата.

Съставите

Локомотив София: 99. Мартин Величков - 22. Реян Даскалов, 26. Красимир Милошев 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков - 31. Красимир Станоев (К), 5. Ерол Дост - 71. Николас Пенев, 20. Димитър Костадинов, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев

Левски: 92. Светослав Вуцов - 31. Никола Серафимов, 4. Кристиан Макун (К), 18. Гашпер Търдин, 20. Алекс Сентейес - 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас - 27. Давид Кусо, 22. Мазир Сула 17. Евертон Бала - 28. Стивън Стоянчов