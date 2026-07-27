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Лудогорец развали празника в Русе и оглави Първа лига

2 от 2 за разградчани

Лудогорец развали празника в Русе и оглави Първа лига
 Снимка: ludogorets.com

Лудогорец записа втора поредна шампионатна победа и оглави Първа лига! "Орлите" развалиха първото домакинство на Дунав след завръщането в елита, печелейки с 2:0 в Русе.

Головете за разградчани отбелязаха Бърнард Текпетей в 14' и Руан Круз малко след почивката.

Така Лудогорец удължи серията си без поражение от Дунав на 9 мача. Тимът на Томас Райс води с пълен актив и няма допуснат гол, докато русенци са на дъното и продължават да чакат първите си точки от началото на кампанията.

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Снимка: ludogorets.com

Двубоят

Срещата започна равностойно. Бърнард Текпетей и Алекс Валиньо създадоха по едно добро положение пред двете врати, но нито един от тях не успя да затрудни сериозно Георги Китанов и Хендрик Бонман. В последните секунди на 14' обаче Алберто Салидо центрира точно, Текпетей засече с глава и прехвърли вратаря на Дунав, откривайки резултата.

До почивката Кристиян Бойчев за домакините и Петър Станич за Лудогорец имаха възможности да отбележат, но не успяха да променят резултата.

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Само две минути след началото на второто полувреме Текпетей подаде ниско отляво, Руан Круз засече и направи резултата 2:0 за "орлите". Малко по-късно Валиньо пропусна отличен шанс да намали от близко разстояние, след като ударът му беше отразен от Бонман.

Двата треньора реагираха с поредица от смени, опитвайки се да освежат играта на отборите си. Георги Китанов се намеси решително при удари на Сон и Дуа и предотврати трето попадение. В последните минути Дунав опита да упражни натиск, но не стигна до гол.

Снимка: ludogorets.com

Съставите

Дунав: Георги Китанов, Андре Алвеш (59' – Илкер Будинов), Хосе Кабаркас, Кириакос Антониу, Димитър Тодоров (78' – Стоян Предев), Кристиян Бойчев (78' – Ибрахим Кейта), Радослав Апостолов, Стефан Гаврилов (59' – Владан Видакович), Марио Дилчовски, Денислав Минчев, Алекс Валиньо

Лудогорец: Хендрик Бонман, Йоел Андерсон, Антон Недялков (88' – Оливие Вердон), Алберто Салидо (71' – Сон), Руан Круз (71' – Квадво Дуа), Петър Станич (71' – Агибу Камара), Ивайло Чочев, Филип Калоч, Бернард Текпетей (70' – Емерсон Родригес), Симеон Шишков, Идан Нахмиас

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