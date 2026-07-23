КАТЕГОРИИ

  • На живо
БГ Футбол

Публикувано в  

bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Апоел Тел Авив - Лудогорец (1:0)

Следете с нас двубоя от квалификациите на Лигата на конференциите

НА ЖИВО: Апоел Тел Авив - Лудогорец (1:0)
 Снимка: bTV

45+7' - Край на първата част.

45' - 6 минути е добавеното време.

45' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Апоел! Омри Алтман откри резултата в Мишколц.

37' - Първи жълт картон в срещата. Той е за Филип Калоч от "орлите".

35' - Еманюел Боатенг засече с глава центриране от пряк свободен удар, без проблеми за Хендрик Бонман.

25' - Агибу Камара стреля от дистанция, но се получи рикошет, който направи удара лесен за вратаря Тцур.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

АПОЕЛ: 22. Асаф Тцур - 4. Чико, 5. Фернан Майембо (К), 6. Андриан Краев, 9. Еманюел Боатенг, 10. Алешандре Силва, 14. Став Ториел, 16. Дорон Лейднер, 51. Омн Алтман, 97. Маркус Коко, 98. Фалкао

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 3. Антон Недялков (К), 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 20. Агибу Камара, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 29. Ив Ерик Биле

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
футбол лудогорец апоел тел авив Лига на конференциите

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата