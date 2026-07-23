БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Апоел Тел Авив - Лудогорец (1:0) Следете с нас двубоя от квалификациите на Лигата на конференциите Снимка: bTV

45+7' - Край на първата част.

45' - 6 минути е добавеното време.

45' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Апоел! Омри Алтман откри резултата в Мишколц.

37' - Първи жълт картон в срещата. Той е за Филип Калоч от "орлите".

35' - Еманюел Боатенг засече с глава центриране от пряк свободен удар, без проблеми за Хендрик Бонман.

25' - Агибу Камара стреля от дистанция, но се получи рикошет, който направи удара лесен за вратаря Тцур.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

АПОЕЛ: 22. Асаф Тцур - 4. Чико, 5. Фернан Майембо (К), 6. Андриан Краев, 9. Еманюел Боатенг, 10. Алешандре Силва, 14. Став Ториел, 16. Дорон Лейднер, 51. Омн Алтман, 97. Маркус Коко, 98. Фалкао

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 3. Антон Недялков (К), 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 20. Агибу Камара, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 29. Ив Ерик Биле