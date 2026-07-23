НА ЖИВО: Апоел Тел Авив - Лудогорец (1:0)

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Няма намерени резултати за "Реал"
Следете с нас двубоя от квалификациите на Лигата на конференциите
45+7' - Край на първата част.
45' - 6 минути е добавеното време.
45' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Апоел! Омри Алтман откри резултата в Мишколц.
37' - Първи жълт картон в срещата. Той е за Филип Калоч от "орлите".
35' - Еманюел Боатенг засече с глава центриране от пряк свободен удар, без проблеми за Хендрик Бонман.
25' - Агибу Камара стреля от дистанция, но се получи рикошет, който направи удара лесен за вратаря Тцур.
1' - Начало на мача.
АПОЕЛ: 22. Асаф Тцур - 4. Чико, 5. Фернан Майембо (К), 6. Андриан Краев, 9. Еманюел Боатенг, 10. Алешандре Силва, 14. Став Ториел, 16. Дорон Лейднер, 51. Омн Алтман, 97. Маркус Коко, 98. Фалкао
ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 3. Антон Недялков (К), 7. Алберто Салидо, 12. Руан Круз, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 20. Агибу Камара, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 29. Ив Ерик БилеИзберете BTVsport.bg като любим източник в Google