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НА ЖИВО: Карабах - ЦСКА (0:0)

Следете с нас мача от квалификациите в Лига Европа

НА ЖИВО: Карабах - ЦСКА (0:0)
 Снимка: bTV

Стартови състави:

Карабах: 99. Матеуш Кочалски, 2. Матеус Силва, 55. Бадави Хюсеинов, 4. Бенче Варкони, 5. Бруно Ланга, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 21. Олексий Кашчук, 20. Кади Боржеш, 10. Абдела Зубир, 11. Закария Саво

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамин, 32. Факундо Родригес, 2. Пастор, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

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