БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандал в ЦСКА! Eтo’o си е тръгнал на полувремето на мача със Славия Това е причината Христо Янев да го извадил от групата за Карабах Снимка: БГНЕС

ЦСКА ще е без една от най-големите си звезди - Джеймс Eтo’o, за днешното гостувате на Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Отсъствието на камерунеца от групата не е свързано с контузия, това е сигурно. Според слуховете, той е бил изваден от отбора по дисциплинарни причини.

Джеймс Eтo’o, който пропусна огромна част от подготовката, защото се лекуваше от мистериозно инфекциозно заболяване в Камерун, започна като титуляр мача със Славия в понеделник (0:0). Той обаче беше изваден на почивката, заменен от Йоанис Питас.

Снимка: БГНЕС

От лагера на „червените“ разкриха, че смяната е вбесила халфа, който директно си е тръгнал от стадиона, без да догледа втората част и без разрешение от Христо Янев. Именно това е накарало ръководството на ЦСКА да зачеркне Джеймс Eтo’o за гостуването на Карабах, пише „Мач Телеграф“.

„Всички ние искаме да видим стария Джеймс. Той изостава с подготовката и остана да работи в България, за да влезе във форма. Мотивиран е много. Иска да се върне по най-бързия начин на познатото ниво. Убеден съм, че ще го направи скоро“, коментира в Баку Янев по темата „Eтo’o“.