Новият шеф на съдиите: Бях много щастлив на Левски - Вердер (ВИДЕО)

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Матео Трефолони разкри целите си като председател на съдийската комисия към БФС
Съдийската комисия към българския футболен съюз има официално своят нов председател - италианецът Матео Трефолони.
Той бе представен на официална пресконференция днес, 28 юли, а една от темите бе... дебютът му като рефер в Шампионската лига.
Трефолони за първи път свири на толкова високо ниво на мача между Левски и Вердер (0:3) на стадион "Васил Левски" в София на 31 октомври 2006 година.
"Имам прекрасни спомени от България. Тук беше дебютът ми като съдия в Шампионската лига. Спомням си го много добре, бях много щастлив.", с усмивка разказа той.
Доста по-сериозно италианецът подходи към очертаването на целите, които има на новия пост.
55-годишният италианец поема позицията с 2-годишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години.
“Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА и те ме попитаха дали мога да поема този ангажимент. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство.
Много съм щастлив да представям българските съдии. Целта ни е да увеличим качеството на съдийството в шампионатите. Вече имам наблюдения на представянето на реферите. Искам да направим едно надграждане, а не да започнем от 0. Не бих казал, че реферите са 0 в момента.”, каза Трефолони при представянето си.
Трефолони вече изгледа няколко двубоя на живо, сред които ЦСКА 1948 - Ботев Враца и Локомотив София - Левски в събота вечер.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google