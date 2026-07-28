БГ Футбол Публикувано в Иван Деков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Новият шеф на съдиите: Бях много щастлив на Левски - Вердер (ВИДЕО) Матео Трефолони разкри целите си като председател на съдийската комисия към БФС

Съдийската комисия към българския футболен съюз има официално своят нов председател - италианецът Матео Трефолони.

Той бе представен на официална пресконференция днес, 28 юли, а една от темите бе... дебютът му като рефер в Шампионската лига.

Трефолони за първи път свири на толкова високо ниво на мача между Левски и Вердер (0:3) на стадион "Васил Левски" в София на 31 октомври 2006 година.

Спомени

"Имам прекрасни спомени от България. Тук беше дебютът ми като съдия в Шампионската лига. Спомням си го много добре, бях много щастлив.", с усмивка разказа той.

Доста по-сериозно италианецът подходи към очертаването на целите, които има на новия пост.

Снимка: Lap.bg

55-годишният италианец поема позицията с 2-годишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години.

Повече международни мачове

“Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА и те ме попитаха дали мога да поема този ангажимент. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство.

Много съм щастлив да представям българските съдии. Целта ни е да увеличим качеството на съдийството в шампионатите. Вече имам наблюдения на представянето на реферите. Искам да направим едно надграждане, а не да започнем от 0. Не бих казал, че реферите са 0 в момента.”, каза Трефолони при представянето си.

Снимка: Lap.bg

Трефолони вече изгледа няколко двубоя на живо, сред които ЦСКА 1948 - Ботев Враца и Локомотив София - Левски в събота вечер.