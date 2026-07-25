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Публикувано в  

Иво Бързаков

Новият шеф на съдиите вече е бил част от най-паметните вечери на Левски

Българска следа

Новият шеф на съдиите вече е бил част от най-паметните вечери на Левски
 

Новият шеф на съдиите Матео Трефолони има доста история с българските отбори - както на терена, така и край него.

Италианецът ще е четвъртият чужденец, който ще бъде назначен за шеф на българските съдии. Първи бе Марк Бата, а след него Виктор Кашай и Давид Фернандес Борбалан.

Роден е на 31 март 1971 г. в Сиена. Ръководил е и Съдийската комисия на Казахстан.

Ето и връзката му с България:

Първо в bTV: Матео Трефолони е новият шеф на съдиите към БФС

Мачове на български отбори, на които е бил главен съдия:
* Левски - Вердер Бремен 0:3 (31 октомври 2006 г.) - Шампионска лига. Това е първият му официален мач в същинската фаза на Шампионската лига. Свири на Националния стадион „Васил Левски“ при историческото участие на „сините“ в групите.

* ЦСКА Москва - Левски 2:1 (24 ноември 2005 г.) - Купа на УЕФА. Среща от груповата фаза по време на легендарния марш на Левски до 1/4-финалите във втория по сила континентален турнир.
* Литекс - Генчлербирлиги 0:1 (27 ноември 2003 г.) - Купа на УЕФА. Мач от втори кръг на турнира в Ловеч.

Мачове като Съдийски наблюдател на УЕФА

След като приключва със съдийството, Трефолони се връща в България в ролята си на делегат/наблюдател, който оценява съдиите:

* Лудогорец - Шамрок Роувърс 3:0 (19 юли 2022 г.) - Квалификация за Шампионска лига.
* ПСЖ - Лудогорец 2:2 (6 декември 2016 г.) - Групова фаза на Шампионската лига. Мачът на „Парк де Пренс“, в който "орлите" изпуснаха победата в последните секунди, но се класираха за Лига Европа.

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