Новият шеф на съдиите вече е бил част от най-паметните вечери на Левски

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Българска следа
Новият шеф на съдиите Матео Трефолони има доста история с българските отбори - както на терена, така и край него.
Италианецът ще е четвъртият чужденец, който ще бъде назначен за шеф на българските съдии. Първи бе Марк Бата, а след него Виктор Кашай и Давид Фернандес Борбалан.
Роден е на 31 март 1971 г. в Сиена. Ръководил е и Съдийската комисия на Казахстан.
Мачове на български отбори, на които е бил главен съдия:
* Левски - Вердер Бремен 0:3 (31 октомври 2006 г.) - Шампионска лига. Това е първият му официален мач в същинската фаза на Шампионската лига. Свири на Националния стадион „Васил Левски“ при историческото участие на „сините“ в групите.
След като приключва със съдийството, Трефолони се връща в България в ролята си на делегат/наблюдател, който оценява съдиите:
* Лудогорец - Шамрок Роувърс 3:0 (19 юли 2022 г.) - Квалификация за Шампионска лига.
* ПСЖ - Лудогорец 2:2 (6 декември 2016 г.) - Групова фаза на Шампионската лига. Мачът на „Парк де Пренс“, в който "орлите" изпуснаха победата в последните секунди, но се класираха за Лига Европа.
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