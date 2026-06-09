БГ Футбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Новият спортен министър: Имаме неуредици с ЦСКА за собствеността на стадиона (ВИДЕО) Инвеститорите вложили тройно повече средства в реконструкцията на "Българска Армия" Снимка: Lap.bg

За неуредици по собствеността на реновирания стадион на ЦСКА "Българска армия" алармира министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Той заяви, че инвеститорите са вложили тройно повече средства в модернизирането на старото съоръжение, което поставя под въпрос дяловете на държавата в него.

Двете страни ще се срещнат в близките дни, за да обсъдят ситуацията.

Инвестиция

"Ние чакаме с нетърпение новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения.

Изненадан съм, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях - тя дава имот, който е оценен за около 30-40 млн. Инвеститорът поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имота. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок", каза Керязов и добави:

Снимка: cska.bg

"Трябва да има работна среща в четвъртък, на която с юристи от ММС да проверим всички взаимоотношения. Ако всичко беше уредено точно, нямаше да го говорим в момента. Трябва да е ясно - тази сума е за имота, тази сума е за инвестиция и това са сроковете. Инвеститорите са притеснени, защото са дали тройно повече пари и аз ги разбирам. Той не претендира за нещо, но се притеснява, че многократно е надвишил първоначалното. Попитах ги как без да са уточнили с предишните ръководства, са направили толкова много надвишаващи плащания. Те казаха, че защото не са искали да спират строежа. Аз като министър на спорта ще държа тези взаимоотношения да се запазят какъвто е бил първоначалният разговор"

Реконструкцията на "Българска армия" започна на 1 април 2024 г., като в нея си сътрудничат държавата и клуба. Очаква се обновеното съоръжение да бъде отворено за зрители през сезон 2026/2027.

Снимка: cska.bg

Ситуацията в щангите

Керязов заяви, че следи изкъсо и ситуацията в родната федерация по вдигане на тежести. Въпреки успехите, в управленския орган продължават неуредиците. Асен Златев бе избран за президент преди повече от месец, но решението се обжалва от предишния - Стефан Ботев.

"Щангите - проблемът и там е отдавна. Датират от 2013 по времето на Коджабашев. Аз съм емоционално свързан с този спорт още от Олимпиадата в Сеул. За съжаление, ситуацията в момента е такава, че има подадена жалба. Разговарял съм с жалбоподателя да оттегли жалбата, за да започнат процесите в щангите. Не оспорвам дали е прав или не. Той си има основания, но тази жалба не трябва да пречи на процесите преди голямо състезание в месец ноември. Срамно е да обсъждаме такава тема за щангите, когато очакваме сигурни медали от спортистите.

Направил съм среща с Асен Златев. Стефан Ботев беше на обща среща, преминала два дни. Искахме да покажем уважение към всяка федерация - малки и големи. Приоритет са ни олимпийските състезатели. ММС не трябва да бъде арбитраж на спорове. Предходни министри са имали някакво решение, но то не е изпълнявано. Затова трябват законови промени, ние имаме достатъчно специалисти", каза Керязов.