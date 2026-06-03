БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация От Локо Пловдив признаха за преговори с френски инвеститори "Железничарите" разкриха бъдещето на треньора Душан Косич

От футболния Локомотив Пловдив използваха официалния си сайт, за да отговорят на възникнали през последните дни въпроси.

"Железничарите" признаха за преговори с френски инвеститори, разкриха бъдещето на треньора Душан Косич и още.

ПОЗИЦИЯТА НА КЛУБА

"Уважаеми локомотивци,

Изминаха няколко дни от края на сезон 25/26. Сезон, в който битката продължи до последния съдийски сигнал, а футболистите на Локомотив многократно доказаха, че никога не се предават и защитават до последно емблемата и цветовете на клуба.

В последните дни в публичното пространство се появиха редица спекулации. Затова бихме искали да внесем яснота по няколко важни теми, които, вярваме, вълнуват всички привърженици на ПФК Локомотив Пловдив.

Снимка: Lap.bg

1. Душан Косич ще продължи да води отбора. Всички твърдения и спекулации за раздяла не отговарят на истината. Душан Косич ще продължи своята работа начело на представителния отбор и се ползва с пълно доверие от страна на ръководството. Припомняме, че той има контракт с клуба до лятото на 2028 година.

Старши треньорът на Локомотив ще бъде този, който ще взима решенията за това кои футболисти ще останат и кои ще бъдат привлечени през това лято.

Единствено кондиционният треньор Николай Лесков пожела да напусне по собствено желание, защото е получил предложение от друг български клуб.

2. Към този момент няма нито една официална оферта за играч на ПФК Локомотив Пловдив. Фактът, че псевдо мениджъри почват още от преди месец с генериране на “фалшив интерес”, при положение, че в доста държави още не е отворил даже трансферния прозорец, е тема на друг разговор.

Снимка: Lap.bg

3. На последната среща срещу Ботев присъстваха френски инвеститори, които проявяват сериозен интерес към клуба. Контактите и разговорите с тях продължават активно и към настоящия момент не са прекъсвани.

4. Христо Крушарски изразява своята готовност и желание да се проведе среща с организираните фенове на Локомотив в удобно за двете страни време. Вярваме, че откритият разговор е най-добрият път към разбирателство и общи решения в интерес на клуба.

Локомотивци, благодарим ви за подкрепата през изминалия сезон! Ще се видим съвсем скоро отново на “Лаута”!"