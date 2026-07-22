БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Парадокс: ЦСКА е с по-скъпи футболисти от Карабах 27,55 милиона евро срещу 24,73 милиона евро в полза на "червените"

Карабах е сочен за фаворит в сблъсъка с ЦСКА от втория предварителен кръг на Лига Европа. И това не е изненадващо - през миналия сезон тимът от Казахстан направи фурор в Шампионската лига и дори преодоля основната фаза.

И това не е изолиран пробив. Показателно е, че през последните 10 сезона Карабах е участвал 9 пъти в групите/основната фаза на някой от трите европейски клубни турнира.

За този период ЦСКА има общо две участия - едно в Лига Европа и едно в Лигата на конференциите.

Освен това Карабах осъществи респектиращи изходящи трансфери това лято. Камило Дуран например премина в Селтик срещу 2,5 милиона евро.

Парадоксално, но на този фон ЦСКА разполага с по-скъп отбор от своя съперник. Според данни на Transfermarkt пазарната стойност на "червените" е 27,55 милиона евро. Най-скъпи в състава на Христо Янев са Леандво Годой (3 милиона евро), Йоанис Питас (2,5 милиона евро), Фьодор Лапоухов и Жан-Филип Гбамен (2 милиона евро).

Стойността на Карабах пък е 24,73 милиона евро. Като най-високо е оценен полският вратар Матеуш Кохалски - 2,5 милиона евро.