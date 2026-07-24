БГ Футбол Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Първо в bTV: Матео Трефолони е новият шеф на съдиите към БФС Италианският рефер беше разследван за упражняване на натиск през 2017-2020 г. Снимка: Gazzetta dello Sport

Италианец поема българското съдийство! Матео Трефолони е новият председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз, научи bTV.

Бившият елитен арбитър заменя на поста Станислав Тодоров, който се задържа близо 2 години. В екипа му като заместник остава Александър Костадинов.

Това ще бъде втора промяна на шефа на съдиите, откакто Георги Иванов бе избран за президент на БФС.

Снимка: Gazzetta dello Sport

Кой е той?

Матео Симоне Трефолони е роден на 31 март 1971 г. в Сиена (Италия).

Той е един от най-активните италиански рефери в периода 2000-2010 г. Ръководил е близо 100 мача в Серия "А", както и десетки срещи в европейските клубни турнири - Шампионската лига и Лига Европа.

През 2017-2020 г. е разследван по делото Калчополи Тоскана, но през януари 2020 г. е напълно оправдан от съда. Това е отделно регионално разследване, не е част от големия Калчополи от 2006 г.

Снимка: Gazzetta dello Sport

Обвиненията

По това време той е президент на Регионалния комитет на съдиите в Тоскана (CRA Toscana). Обвинен е в спортна измама, защото според прокуратурата е упражнил натиск върху съдията Федерико Масилунас да помогне на отбора на Сестезе в плейофния мач за оставане в дивизията срещу Нуова Киузи през 2017 г. в регионалния шампионат Eccellenza.

През 2018 г. прокуратурата иска процес срещу 19 души (включително Трефолони). На 31 януари 2020 г. съдът в Прато (съдия Даниела Мильоранти) оправдава всички и снема обвиненията.

След съдийството

През 2012 г. Трефолони поема отговорен пост в чужбина - става ръководител на отдела по съдийство и инспектиране към футболната федерация на Казахстан.

Впоследствие работи като отговорник за техническата подготовка на съдиите в Италия, както и като инструктор на ФИФА - провежда обучения и семинари за млади рефери.

Снимка: Gazzetta dello Sport

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