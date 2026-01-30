Георги Иванов: Целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов посочи целта пред съдиите.

"Целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитет се гради цял живот и се губи за една минута. От две години имиджът на българското съдийство започва да се чисти. От вас зависи да правите това, което трябва", заяви Гонзо на церемонията по награждаването на най-добрите рефери за 2025 г.

"Пожелавам ви да бъдете на ниво, на което всички да казват, че българското съдийство се е променило", допълни силният човек в родния футбол.

Снимка: Lap.bg

Следващият редовен конгрес

Редовният отчетен конгрес на Българския футболен съюз ще се проведе на 20 март в столичния хотел „Рамада“. Решението бе взето по време на днешното заседание на Изпълнителния комитет на БФС. Заседанието на ръководния орган се състоя традиционно малко преди официалния рестарт на сезона в Първа лига, който е насрочен за 6 февруари.

Сред взетите решения е и разпределянето на 17% от средствата, получени от УЕФА по линия на солидарните плащания за участието на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа. Тези средства ще бъдат насочени към клубовете от Втора лига, като от схемата са изключени дублиращите отбори на ЦСКА и Лудогорец.

БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между Левски и ЦСКА.

Междувременно е стартирала проверка на състоянието на терените на елитните клубове. Първоначалните резултати показват, че на много от стадионите има сериозни проблеми с качеството на настилките.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK