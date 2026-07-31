БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация С образите на Джони и Пената: ЦСКА пуска картите за "Армията" Цените ще бъдат съобразени с оставащите мачове до края на сезона

ЦСКА излезе с информация за абонаментните карти за стадион "Българска армия". Съоръжението е почти готово и се очаква "червените" да се завърнат в своя дом в рамките на седмици.

От клуба информират, че цените ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински мачове до края на първенството. Картите ще носят образите на две от най-големите "армейски" легенди - Димитър Пенев и Георги Велинов, които си отидоха от този свят в началото на 2026 година.

Съобщението на ЦСКА

"Поради нарастващия интерес към закупуването на абонаментни карти за сезон 2026/27 година за достъп до напълно обновения стадион “Българска армия” и след успешния старт на националната кампания за фен регистрация, бихме искали да уведомим всички привърженици на ЦСКА и желаещи да закупят абонаменти карти, че в настоящия момент текат активни довършителни дейности по мащабната реконструкцията на стадиона.

Паралелно с това клубното ръководство и Министерството на младежта и спорта са в активен диалог и взаимодействие по финализиране на всички административно-документални процедури, които се отнасят към стадион “Българска армия”.

След приключване на тези процеси, ще бъдат пуснати в продажба различните видове абонаменти карти, за което екипът на ЦСКА има готовност. Цената на сезонните карти ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински двубои до края на първенството.

За нас е чест и привилегия да обявим, че абонаментните карти ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов. Те са сред онези личности, заради които ЦСКА е безспорният футболен колос на България и запазена марка в Европа".