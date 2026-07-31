БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков: ЦСКА ще расте, няма лимит За последно бях толкова напрегнат на финала на световното

Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте. Когато имаш млади и опитни играчи, има спокойствие. Оттам нататък, когато излезеш за победа, трябва да я търсиш.

Така Христо Стоичков коментира победата на ЦСКА над Карабах, пратила "червените" в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Той стискаше палци от ложата на стадион "Васил Левски". И призна, че за последно е бил толкова напрегнат на финала на световното първенство (Испания - Аржентина 1:0 след продължения)

"Труден мач, няма какво да се заблуждаваме. Отборът от първата искаше тази победа след 0:0 в първия мач. Естествено, че трябва да имаш хъс. Няма как да избегнеш напрежението. Това е турнирна битка. До последния сигнал трябва да играеш. И дузпите са част от играта".

"Похвално е, че три български клуба продължават напред в Европа. Последно май през 2012 г. имахме три отбора в основна фаза. Има потенциал. Няма лесни съперници, видяхте и на световното първенство".

"По-добре да не споменаваме другите отбори, да гледаш другата продукция. Идва един мач, който задължително трябва да го вземеш, срещу Дунав Русе, тепърва навлизат в елита. Най-прекият път е да мислиш мач за мач."

"Влязох при момчетата в съблекалнята. Какво да им кажа? Пожелах им успех за следващите мачове, този мина. Ще идвам и на следващите, когато мога - знаете на каква позиция съм във ФИФА, 35 държави трябва да обиколя в следващите 2 месеца, колкото повече мачове мога да гледам, ще ми е кеф."

Камата коментира и бурните скандирания, с които го посрещнаха 20 000 зрители по трибуните. "Това са времената, които няма да се забравят. Публиката е 12-ият ми играч и в ЦСКА, и в националния отбор, и в Барселона. Искам да им благодаря, да скандират, да аплодират, но да няма глоби. Сезонът е много дълъг."