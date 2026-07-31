БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА vs. Макаби - битката започва в Батуми Първият мач е на 6 август Снимка: БГНЕС

Израелският Макаби Тел Авив ще бъде символичен домакин на ЦСКА в Батуми, където ще се изиграе първият мач между двата тима от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е насрочена за 6 август.

Заради продължаващата невъзможност израелските клубове да домакинстват в собствената си страна, Макаби отново ще приема европейските си съперници на неутрален терен. Изборът на клуба е паднал върху грузинския черноморски град Батуми.

„Батуми Арена“ е с капацитет от 20 000 зрители. Стадионът е открит през 2020 г. и притежава най-високата четвърта категория на УЕФА, което му позволява да приема дори финали на европейски клубни турнири.

Любопитен акцент е, че именно там домакинства Динамо Батуми, чийто екип от това лято носи бившият капитан на ЦСКА Иван Турицов.

За българските клубове подобни гостувания срещу израелски отбори вече се превърнаха в практика. През последните години Черно море се изправи срещу Апоел Беер Шева в Ловеч, Левски игра с израелски съперник в унгарския Ниредхаза, а само преди седмица Лудогорец гостува на Апоел Тел Авив в унгарския Сомбатхей.

Фактът, че двубоят ще се проведе на неутрален терен, без съмнение е в полза на ЦСКА. Макар Макаби да е официален домакин, израелският тим няма да може да разчита на традиционното предимство на собствената публика и познатата атмосфера.