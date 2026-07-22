БГ Футбол Публикувано в Гергана Гунчева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сбогом, малки ангели! (ВИДЕО) Почетоха паметта на загиналите при катастрофа деца от школата на Славия

Десетки почетоха паметта на загиналите преди месец в тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия" деца от школата на Славия. В благотворителния турнир в памет на двете момчета се включиха дублиращите отбори на Левски и ЦСКА.

29 дни. Точно толкова изминаха от деня, в който две 9-годишни момчета от школата на "белите" мечтаеха някой ден да бъдат футболисти. Те пътуваха, за да направят поредната стъпка към целта. Но за един миг мечтата им угасна. Тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне завинаги мечтата на Боби и Мишо.

Снимка: Lap.bg

Две деца се превърнаха в ангели. Трагедия, която обедини цялата футболна общност. В подкрепа на семействата им мъжкият тим на Славия преустанови тренировки, а от ЦСКА и Левски обявиха, че подават ръка.

Снимка: Lap.bg

За Боби и Мишо

На ст. Александър Шаламанов бе направен специален възпоменателен кът. Треньорът на ЦСКА Христо Янев и футболистите му поднесоха цветя преди дербито със Славия, в което „белите“ излязоха с черни екипи в знак на почит.

"Нито времето, нито нищо може да излекува тази жестока трагедия, която се случи с нашите деца. Надявам се човешки качества като морал, достойнство и отговорност да се събудят в нас и нашето общество, за да бъдем малко по-добри.", не скри емоциите си Ангел Славков - шеф на школата на Славия.

Днес Боби и Мишо отново обединиха футболна България. С фланелки в тяхна чест, Левски и ЦСКА застанаха до Славия и с много сълзи и аплодисменти си спомниха за една мечта, която угасна твърде рано, за да свети завинаги!