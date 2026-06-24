БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Третият в Украйна скри топката на ЦСКА "Червените" унизени с 0:4 във втората си контрола в Австрия

Унизителна загуба за ЦСКА във втората контрола от подготвителния лагер в Австрия. "Червените" бяха разгромени с 0:4 от Полесие Житомир - трети в Украйна през миналия сезон.

Резултатът и най-вече играта поставят сериозна въпросителна пред амбициите за добро представяне в Европа и първа титла от 2008 г. насам. Съперникът пропусна още куп изгодни ситуации, след които резултатът можеше да стане апокалиптичен.

Трудно е да се прецени през кое полувреме ЦСКА стоеше по-слабо на терена. Защитата и халфовете допускаха кошмарни грешки. А атаката, поведена от посрещнатия с огромни надежди Жоел Цварц, не сътвори нищо съществено.

И всичко това - пред погледа на представения часове по-рано Стефано Сенси. Двукратният шампион с Интер подписа за две години, след като беше активирана откупната му клауза за 200 000 евро от кипърския Анортозис.

За ЦСКА отново не играха Лумбард Делова и Джеймс Ето'о, които не са в оптимално здравословно състояние.

Треньорът Христо Янев не скри разочарованието си. "Подходът на двата отбора беше коренно различен. За тях този мач беше битка. Това беше голямата разлика. Допуснахме много грешки. За три от четирите им гола и ние им помогнахме с нашите грешки".

"Не мога да оправдая отношението на отбора в този мач. Трябва по най-бързия начин да сменим начина на мислене и подхода“

„Доволен съм от старанието в тренировъчния процес, но това не е оправдание за показаното в днешния мач", допълни Янев.