Решението е взето: ЦСКА влиза в новата ера с Христо Янев

След седмици предположения и спекулации - Христо Янев остава начело на ЦСКА. Треньорът подписа нов 2-годишен договор и ще въведе клуба в следващата ера - с откриването на чисто новия стадион "Българска армия" и огромните амбиции за пробив в Европа и първа шампионска титла от 2008 г. насам.

Съобщението

ЦСКА подписа нов 2-годишен договор със старши треньора Христо Янев.

Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания.

Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 г. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, а впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството – постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора.

Устойчивост и характер

Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа.

В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне.

ЦСКА благодари на Христо Янев и екипа му за професионализма, отдадеността и положените усилия. Клубът желае успех на старши треньора в преследването на задача №1 – спечелването на шампионската титла през новия футболен шампионат и достойно представяне в европейските клубни турнири!"