БГ Футбол Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Венцеслав Стефанов пред bTV: Славия ще играе в черно в памет на децата Най-голямата трагедия е, че не можем да ги върнем. Животът им беше прекъснат твърде рано...

Славия ще смени белите с черни екипи в памет на двете деца от школата, които загинаха в ужасяваща катастрофа на магистрала "Тракия". Това обяви пред bTV съкрушеният президент на клуба Венцеслав Стефанов.

"Получих информация, че е станала тежка катастрофа с две наши деца и треньора Иван Терзийски. Инцидентът е сериозен – двете деца са загинали, а Терзийски и една жена са в болница в тежко състояние. Състоянието им е тежко", обясни той.

"Все още не мога да събера мислите си. При всички случаи ще направим нещо в тяхна памет. Защо не турнир... Обявяваме национален траур в академията за един месец. Няма да играем първата контрола на мъжкия отбор като знак на траур. Ще играем и с черни екипи."

"Най-голямата трагедия е, че не можем да върнем тези деца, които мечтаеха да станат футболисти. Животът им беше прекъснат твърде рано. Все още не съм разговарял с родителите. Трябва да се види какво можем да направим, за да помогнем."

"Нормално е всеки да плаче в такава ситуация. Много съм разстроен, защото в крайна сметка тези деца са наши, те бяха и нашето бъдеще. Да си отидат по този начин… не искам да казвам някои неща, които не са за ефира на телевизията, но явно трябва нещо да се направи."

Време е за мерки

"От сутринта има сигурно над 10 смъртни случая – катастрофи, употреба на наркотици, алкохол, технически неизправни автомобили. Време е да се въведе някакъв ред. Имаше един човек, който беше започнал да въвежда ред – Тенчо Тенев – но беше отстранен."

"Надявам се новият министър и новата власт да направят така, че да има ред и законност по пътищата, по улиците и навсякъде. Не може хора без възпитание, без отговорност, с ножове и своеволия да рушат всичко. Ние се борим да създаваме деца, да сбъдваме мечтите им, а накрая различни безотговорни хора съсипват труда на толкова семейства и носят нещастие."

"Време е да се вземат мерки. Обръщам се и към премиера Радев, и към новия министър на вътрешните работи – вие сте мъже, въведете ред в тази държава. Време е."