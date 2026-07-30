Шампионска лига Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Екшън в тунела след мача в Крайова, Веласкес предотвратил бой Високо напрежение на Университатя - Левски Снимка: digisport.ro

Високо напрежение в тунела на стадиона след Университатя Крайова - Левски! Според румънския DigiSport, треньорът на "сините" Хулио Веласкес е предотвратил бой.

Нещата са ескалирали заради радостта на българските футболисти и почти се е стигнало до физически сблъсъци. Един от играчите на Левски е празнувал демонстративно, което е подразнило домакините, пишат в северната ни съседка.

Играчи и членове на треньорските щабове на двата отбора са се блъскали и разменяли обиди при тунела към съблекалните, съобщава DigiSport.

Спортният директор на Университатя - Марио Фелгейраш, е бил най-активен в разправията, а човекът, сложил край на спречкването, е бил треньорът на Левски - Хулио Веласкес, който е направил забележка за поведението на играча си.

Медията твърди още, че от Университатя Крайова са спазили споразумение с Левски българският клуб да доведе VIP делегация от 200 души, като сред тях е имало предимно привърженици, които по този начин са си гарантирали място на ст. Йон Облеменко.