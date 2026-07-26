БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Феновете на Левски скандираха "Любо Пенев". Той им благодари! Жестът, който трогна родния футбол Снимка: Lap.bg

Само два кръга изминаха от сезона в българския футбол, а един жест вече влезе в историята! Той е от страна на феновете на Левски към треньора на Локомотив София Любослав Пенев.

Вчера, 25 юли, "сините" победиха в едно от столичните дербита с 2:1.

В средата на второто полувреме феновете в сектора за гости издигнаха плакат и скандираха името на треньора на противника.

"Кураж, Любо!"

Въпреки дългогодишните футболни вражди и сблъсъци между привържениците на Левски и бившия футболист и треньор на ЦСКА, "сините" не скриха възхищението си от него в тежката битка с рака, през която премина.

"Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка!", се видя на транспарант на трибуните на стадиона в квартал "Надежда".

В последните няколко месеца Пенев успя да се стабилизира след като бе повален от рак и бе в тежко състояние. Той първоначално се лекува в Германия, а след това се прибра у нас, за да се захване отново с любимата игра.

От Локомотив изненадаха с назначаването му за треньор на мъжкия тим, а той проведе и предсезонната подготовка.

Отговорът

След мача Пенев благодари за жеста.

Снимка: Lap.bg

“Искам да благодаря на феновете на Левски за подкрепата към мен. Това е знак на уважение. Няма значение какъв е резултатът, кой играе, кой не играе. Човешкото отношение. Благодаря!", каза Пенев след мача.

Неговят тим поведе в резултата в 63-ата минута чрез Спас Делев.

Рейналдо в 77-ата и Сержиньо в 82-ата минути осъществиха обрата и донесоха втора победа за Левски през сезона. Локомотив София е с равенство и загуба.