Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 50 години след титлата на Здравка Йорданова и Светла Оцетова: България е домакин на световно! Първенството по гребане за юноши и девойки започва днес, 6 август Снимка: БОК

50 години, след като тандемът Здравка Йорданова и Светла Оцетова спечели златото от олимпийските игри в Монреал в дисциплината двойка скул, едно събитие събира най-големите надежди в световното гребане у нас.

От 6 до 9 август на гребната база в Пловдив среща си дават най-добрите юноши и девойки до 19 години.

То започва точно две години преди олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Откриването

"Поздравления за домакините, които за поредна година приемат голямо състезание от световния календар.

Поздравления и за федерацията по гребане, която не само развива млади спортисти, но и се доказа като отличен организатор.

Символично това световно първенство идва точно 50 години след първия златен медал, спечелен от златния български тандем Здравка Йорданова и Светла Оцетова в Монреал 1976 г. Пожелах на участници и зрители незабравими дни на гребния канал в Пловдив. Защото спортът обединява, спортът е много повече от спорт.", написа председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Български представители

Общо 655 участници от 54 държави ще се борят за медалите в 14 класа лодки на световното първенство. Българските лодки ще са 6, като общо 16 са родните гребци.

Снимка: БОК

При юношите за България ще гребат Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул) и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При дамите за България ще се състезават Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).

Гонките от първенството започват в четвъртък, а входът за зрителите на Гребния канал по време на цялото първенство ще е свободен.

Снимка: БОК

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