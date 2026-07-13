Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александра Тоткова се изкатери до среброто на Световната купа в Шамони Огромен успех за родната катерачка Снимка: Instagram

Българката Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция.

Така тя написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас - най-доброто българско класиране на турнир от такъв ранг.

Досегашното постижение беше също нейно - от 2021 г., когато отново в Шамони взе бронз в нейната коронна дисциплина.

Градация

След силното си представяне в предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където зае седмо и девето място, Тоткова надгради в Шамони.

Тя започна силното си представяне още от квалификацията, където зае пета позиция и без проблем продължи на полуфиналите.

Снимка: Instagram

Там тя показа отлична форма и с втори резултат продължи към финала на първите осем.

В спора за отличията българката успя да направи резултат 48 на маршрута, на четири хватки под победителката в състезанието Ани Сандърс от САЩ. Третото място остана за Чъюн Сео от Южна Корея.

В елита

Следващото участие на Александра Тоткова ще бъде в края на август на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе в Лавал, Франция.

Тоткова имо десетки отличия в катеренето при подрастващите.

Снимка: Instagram

Тя е световна шампионка за девойка от Далас 2022 г., а през 2024 г. стана европейска шампионка до 20 години.