Александра Тоткова се изкатери до среброто на Световната купа в Шамони
Огромен успех за родната катерачка
Българката Александра Тоткова спечели сребърен медал в дисциплината трудност при жените на Световната купа в Шамони, Франция.
Така тя написа нова страница в историята на състезателното катерене у нас - най-доброто българско класиране на турнир от такъв ранг.
Досегашното постижение беше също нейно - от 2021 г., когато отново в Шамони взе бронз в нейната коронна дисциплина.
Градация
След силното си представяне в предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където зае седмо и девето място, Тоткова надгради в Шамони.
Тя започна силното си представяне още от квалификацията, където зае пета позиция и без проблем продължи на полуфиналите.
Там тя показа отлична форма и с втори резултат продължи към финала на първите осем.
В спора за отличията българката успя да направи резултат 48 на маршрута, на четири хватки под победителката в състезанието Ани Сандърс от САЩ. Третото място остана за Чъюн Сео от Южна Корея.
В елита
Следващото участие на Александра Тоткова ще бъде в края на август на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе в Лавал, Франция.
Тоткова имо десетки отличия в катеренето при подрастващите.
Тя е световна шампионка за девойка от Далас 2022 г., а през 2024 г. стана европейска шампионка до 20 години.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google