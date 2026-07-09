Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българския бик за мача на ELITBET Max Fight 66: Ще го удрям все едно е обграден (ВИДЕО) Владимир Георгиев срещу Микола Вовк в един от най-чаканите сблъсъци на гала вечерта, която може да гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG

Седмица остава до едно от най-чаканите събития в бойните спортове у нас - ELITBET Max Fight 66.

Гала вечерта ще събере най-добрите бойци на 18 юли в Бургас. Може да я гледате и пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч.

Сред най-интересните сблъсъци е този между Българския бик Владимир Георгиев и румънеца Микола Вовк.

Заканите

След едногодишно отсъствие Владимир Георгиев не просто се завръща на ринга. Той ще се бие в родния си град.

"За първи път ще се бия в Бургас след всичките години състезателна дейност. Вълнувам се, искам да се представя добре и се готвя сериозно", каза той пред bTV.

Георгиев е готов за битка до самия край.

"Аз затова се готвя и затова минавам всички ужасни неща по време на подготовката, за да изляза и да победя. Така ще го удрям, че ще си мисли, че е обграден", заканва се Българския бик.

Другите срещи

В главната среща на вечерта звездата в муай-тай и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Бурак Пойраз, един от най-утвърдените бойци на международната муай-тай сцена.

На ринга ще се качи и шампионът на WKN и MAX FIGHT Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс.

Феновете ще видят още шесткратния шампион на България по бокс Николай Дишков, както и един от най-атрактивните родни боксьори – Борислав Велев–Рой.

Гледайте ELITBET Max Fight 66 пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч. на 18 юли.