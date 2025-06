Безапелационна победа: Никола Цолов триумфира в Австрия!

Никола Цолов отново отвя конкуренцията във Формула 3! 18-годишният пилот спечели старта в Австрия, записвайки един от най-добрите си състезателни уикенди в кариерата.

След като спечели квалификацията и завърши на трето място в спринта, днес Цолов не даде шанс на останалите пилоти и в основното състезание. Пред погледа на Фернандо Алонсо, Българския лъв стартира от полпозишън и до края запази първото място, като завърши с преднина от над 6 секунди.

Още след първите 3 обиколки на пистата "Ред Бул Ринг" Цолов бе недостижим от другите пилоти и спечели безапелационно, показвайки спокойствие и увереност.

LAP 26 / 26



