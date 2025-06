Никола Цолов отново най-бърз в квалификацията

След като записа най-добро време на тренировката, Никола Цолов е първи и в квалификацията за състезанието за Голямата награда на Австрия във Формула 3.

Българският пилот бе най-бърз, записвайки време от 01:20:743, като никой пилот на пистата не успя да се доближи до него. Той постигна рекордното време във второто си излизане на пистата.

Nikola Tsolov is back on top!



A 1:20.743 sees the Red Bull Junior takes provisional pole once again



Has Rafael Camara got anything left? #F3 #AustrianGP pic.twitter.com/WSxkHUM69D