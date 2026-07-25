Други Публикувано в Йордан Тенев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дакота Дичева се завръща! (ВИДЕО) Грандиозното ММА шоу на 31 юли ще може да гледате онлайн на VOYO.BG

Непобедената Дакота Дичева се завръща на ринга: грандиозното ММА шоу в Ню Йорк на 31 юли ще може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG. Срещу българката ще застане 37-годишната Дениз Киелхолц, която е в серия от 3 поредни победи.

28-годишната Дакота Дичева е сред суперзвездите на световната ММА сцена. Британката, чийто баща е българин, има 15 мача и не познава вкуса на загубата в октагона, а специалистите са възхитени от възможностите ѝ.

Снимка: Getty Images

"За всички фенове, които чакаха с нетърпение, съжалявам, че се забавих. Много съм развълнувана и се надявам да ви видя всички в Ню Йорк, уверена е Дакота.

Гала

Главното събитие на вечерта е срещата между шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов и непобедения ветеран Арчи Колган.

Дакота Дичева ще направи дългоочакваното си завръщане срещу Дениз Киелхолц в двубой от категория "муха". Двете дами трябваше да се бият през февруари, но мачът беше отменен заради травма на нашата ММА състезателка. Преди година Дичева претърпя фрактура на ръката.

Снимка: Getty Images

Не пропускайте Дакота Дичева срещу Дениз Киелхолц пряко по VOYO.BG.

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