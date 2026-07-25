Дакота Дичева се завръща! (ВИДЕО)

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Грандиозното ММА шоу на 31 юли ще може да гледате онлайн на VOYO.BG
Непобедената Дакота Дичева се завръща на ринга: грандиозното ММА шоу в Ню Йорк на 31 юли ще може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG. Срещу българката ще застане 37-годишната Дениз Киелхолц, която е в серия от 3 поредни победи.
28-годишната Дакота Дичева е сред суперзвездите на световната ММА сцена. Британката, чийто баща е българин, има 15 мача и не познава вкуса на загубата в октагона, а специалистите са възхитени от възможностите ѝ.
"За всички фенове, които чакаха с нетърпение, съжалявам, че се забавих. Много съм развълнувана и се надявам да ви видя всички в Ню Йорк, уверена е Дакота.
Главното събитие на вечерта е срещата между шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов и непобедения ветеран Арчи Колган.
Дакота Дичева ще направи дългоочакваното си завръщане срещу Дениз Киелхолц в двубой от категория "муха". Двете дами трябваше да се бият през февруари, но мачът беше отменен заради травма на нашата ММА състезателка. Преди година Дичева претърпя фрактура на ръката.
Не пропускайте Дакота Дичева срещу Дениз Киелхолц пряко по VOYO.BG.
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