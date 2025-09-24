Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите

Дакота Дичева получи номинация за годишните ММА награди в категория "Жена боец".

Английската звезда с български корени ще се съревновава с 4 от големите имена в смесените бойни изкуства - UFC шампионките Кейла Херисън и Валентина Шевченко, както и Наталия Силва и Ясмин Ясудавичиус.

Наградите са в 23 категории. Можете да гласувате за Дичева ТУК.

ММА Оскарите

Номинациите са на база представянето на бойците от 1 юли 2024 до 30 юни 2025 г. За този период Дакота постигна 3 успеха, най-значимият сред които победата над Таила Сантос във финала на турнира на PFL в категория "муха". За нея Дичева си заслужи 1 млн. долара.

ММА Оскарите ще бъдат връчени за 17-а поредна година. В миналото №1 при дамите са били легенди като Джина Карано, Крис Сайборг, Ронда Раузи, Холи Холм и Миша Тейт.

Дичева е родена във Великобритания и представя Острова, но баща ѝ е българин, от Самоков, а именно от него тя наследява страстта към бойните спортове.

Дакота неведнъж е споменавала, че много харесва родината на баща си и често гостува на близките си у нас. За излизането си към ринга пък избира музика от гайди.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK