bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите

Тя ще се съревновава с големи имена

Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите

Дакота Дичева получи номинация за годишните ММА награди в категория "Жена боец".

Английската звезда с български корени ще се съревновава с 4 от големите имена в смесените бойни изкуства - UFC шампионките Кейла Херисън и Валентина Шевченко, както и Наталия Силва и Ясмин Ясудавичиус.

Наградите са в 23 категории. Можете да гласувате за Дичева ТУК.

ММА Оскарите

Номинациите са на база представянето на бойците от 1 юли 2024 до 30 юни 2025 г. За този период Дакота постигна 3 успеха, най-значимият сред които победата над Таила Сантос във финала на турнира на PFL в категория "муха". За нея Дичева си заслужи 1 млн. долара.

ММА Оскарите ще бъдат връчени за 17-а поредна година. В миналото №1 при дамите са били легенди като Джина Карано, Крис Сайборг, Ронда Раузи, Холи Холм и Миша Тейт.

Дичева е родена във Великобритания и представя Острова, но баща ѝ е българин, от Самоков, а именно от него тя наследява страстта към бойните спортове

Дакота неведнъж е споменавала, че много харесва родината на баща си и често гостува на близките си у нас. За излизането си към ринга пък избира музика от гайди.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България звезда награди бойни изкуства номинация Дакота Дичева ММА Оскарите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа
Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)

Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)
Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове
Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)

Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)
Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Последни новини

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа
Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове
Четвъртфиналът България vs САЩ - утре, 14:30 ч., пряко по bTV

Четвъртфиналът България vs САЩ - утре, 14:30 ч., пряко по bTV
Вижте колко спечели Левски от европейските си мачове

Вижте колко спечели Левски от европейските си мачове

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV